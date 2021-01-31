Украинский эксперт Самусь предупредил об «угрозе» из Крыма

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31 января 2021, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Крым, фото: Server Amzayev/Russian Look/ globallookpress.com

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что Крым представляет «угрозу» для Украины. По его словам, полуостров называют «непотопляемым авианосцем».

Самусь отметил, что главная «угроза» из Крыма от применения военно-морских сил, авиации и ракет, поскольку на полуострове сейчас якобы находятся «около 200 крылатых ракет, в том числе дальностью 2,5 тысячи километров с ядерными боеголовками». Он уверен, что Россия полностью контролирует Черное море, поэтому в любой момент может заблокировать Украине выход в него, из-за чего Киеву стоит развивать ВМС. Однако эксперт признал, что у его страны фактически нет корабельного состава.

«После того, как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов. На самом деле, только сейчас начались какие-либо изменения», - заключил он.

Ранее в Госдуме назвали главную цель санкций США из-за присоединения полуострова к РФ.