Депутат от Крыма Шеремет назвал главную цель санкций США из-за присоединения полуострова к РФ

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31 января 2021, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал заявление посла США в России Джона Салливана о том, что Вашингтон и его союзники в лице Франции и Германии не будут ослаблять санкции против Москвы, введенные из-за присоединения полуострова.

«Западные страны ввели бы санкции против России в любом случае. Крым – лишь подвернувшийся формальный повод. Главная цель - помешать становлению России как одной из самых мощных и ведущих стран мира. Только начинают какие-либо из стран становиться экономически самостоятельными и независимыми, Запад сразу включают механизм санкций», - высказал он.

Шеремет привел в пример Китай. По его словам, идет «вялотекущая холодная война», но с Россией разговаривать языком силы и санкций бесполезно. Депутат отметил, что настало время призвать США к ответу за вмешательство во внутренние дела Украины в 2014 году, в результате чего «некогда процветающая страна в центре Европы превратилась в буферную зону и место для политических экспериментов западных кукловодов». Он считает, что санкции американцы должны ввести против себя.

«США не стоит забывать, что они больше не являются гегемоном и авторитетом в мире. Америка уже не та. Их будущее очень туманное. А их западные партнеры все больше будут смотреть в сторону развивающихся стран, такие как Россия и Китай», - заключил депутат.