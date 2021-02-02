Ресурс Avia.pro: новое широкомасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР является только вопросом времени

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2 февраля 2021, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Новое широкомасштабное наступление Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР является лишь вопросом времени. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах российской интернет-прессы.

Ожидается, что в первые месяцы 2021-го в украинскую армию поступят реактивные снаряды РСЗО «Ольха-М» с дальностью стрельбы до 130 км. Кроме того, имеются сведения, согласно которым в бывшей советской республике в настоящий момент идет разработка оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2», который будет обладать дальностью до 480 км.

Также известно об интересе официального Киева к ударным дронам, которые производит Турция.

По мнению авторов портала Avia.pro, действия Украины по обновлению своих вооружений говорят о том, что очередное наступление на республики Донбасса и возобновление широкомасштабного конфликта в регионе являются только вопросом времени.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Олег Царев, бывший спикер парламента Новороссии, обозначил условие, при котором РФ может присоединить Донбасс.