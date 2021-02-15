Спикер делегации Киева на мирных переговорах Арестович: обострение в Донбассе неизбежно из-за России
15 февраля 2021, 15:28
Обострение в Донбассе неизбежно из-за Российской Федерации. Соответствующее мнение в разговоре с представителями СМИ озвучил Алексей Арестович, спикер делегации Киева на переговорах об урегулировании вооруженного конфликта на востоке Украины.
Согласно точке зрения, высказанной Арестовичем, Москва «не оставит попыток продавить нас силой». Спикер делегации полагает, что РФ «готовит какой-то нехороший сюрприз», который приведет к эскалации ситуации. Обострение может произойти будущей весной, спрогнозировал Алексей Арестович.
Официальная позиция украинских властей состоит в том, что Россия оказывает прямую военную помощь самопровозглашенным республикам Донбасса. В Москве подобные обвинения отрицают.
Ранее сегодня сообщалось, что перешедший на сторону ДНР бывший солдат Вооруженных сил Украины Анатолий Тараненко призвал на видео экс-сослуживцев наступать на Киев.
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