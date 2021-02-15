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Перешедший на сторону ДНР экс-солдат ВСУ призвал на видео военных Украины пойти на Киев и «разбить» центр города

, 10:09

Перешедший на сторону ДНР экс-солдат ВСУ призвал на видео военных Украины пойти на Киев и «разбить» центр города
Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Народная милиция ДНР опубликовала видеообращение бывшего солдата 28-й бригады Вооруженных сил Украины Анатолия Тараненко, перешедшего на сторону непризнанной республики. Данный ролик размещен на сайте YouTube.

Тараненко, в частности, отметил на видео, что настоящий враг украинских военных находится не в республиках Донбасса, а в Киеве, «при верховной власти». Мужчина призвал экс-сослуживцев развернуть войска, пойти в наступление на столицу Украины и «разбить» центр города, «чтобы никто не сбежал».

Ранее сегодня сообщалось, что Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР, назвал два варианта завершения вооруженного конфликта в Донбассе.

ДЦ

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