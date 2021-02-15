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В ДНР покушение на командира Народной милиции в Горловке квалифицировано как теракт

, 13:39

В ДНР покушение на командира Народной милиции в Горловке квалифицировано как теракт
фото: pixabay.com

В самопровозглашённой Донецкой народной республики покушение на командира Народной милиции в Горловке квалифицировано как теракт.

После подрыва автомобиля командира одного из батальонов НМ возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Об этом заявили в Министерстве госбезопасности республики, - передает RT.

В Горловке в понедельник, 15 февраля, утром взрывное устройство сработало в автомобиле Сергея Попова, когда он вез дочь в школу. Отец и дочь госпитализированы. У Попова осколками посечены ноги. Его прооперировали.

ИЧ

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