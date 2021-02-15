Совершено покушение на одного из командиров Народной милиции ДНР

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15 февраля 2021, 10:21

фото: pixabay.com

В Горловке в понедельник, 15 февраля, утром взрывное устройство сработало в автомобиле одного из командиров Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Взрывчатка сработала, когда командир ехал за рулем автомобиля со своей дочерью по проспекту Мира в Горловке. Отец и дочь живы, они оба госпитализированы.

По данным военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова, покушение совершено на Сергея Попова с (позывной "Длинный"). У него осколками посечены ноги. Командира НМ оперируют. Telegram-канал «Майор и Генерал», ссылаясь на собственные источники, сообщил, что взрывное устройство было заложено под водительским креслом, пишет портал eadaily.com.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов уточнил, что в момент покушения комбат вёз дочь в школу, сообщает "Русская весна".

Напомним, трое украинских военнослужащих в воскресенье, 14 февраля, утром подорвались на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой области.