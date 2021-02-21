Avia.pro: Россия в будущем может пойти на удар по самолетам Израиля, создающим угрозу для военных РФ в Сирии

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21 февраля 2021, 08:27 Источник: Аvia.pro

Израильский истребитель, x99 / globallookpress.com

Россия в будущем может пойти на удар по самолетам Израиля, которые создают угрозу для военнослужащих РФ, находящихся в Сирии. Такой вариант развития событий допускается в материале, появившемся в сети.

Некоторое время назад Александр Лаврентьев, спецпредставитель российского президента по Сирии, выступил с заявлением, где назвал «контрпродуктивными» воздушные удары, которые Израиль наносит по территории арабской республики. По словам Лаврентьева, «рано или поздно чаша терпения, в том числе сирийского правительства, может быть переполнена», в связи с чем произойдет ответная атака.

Издание Avia.pro, процитировавшее данное высказывание, предположило, что Москва может начать поднимать в небо силы ВКС РФ для противодействия самолетам еврейского государства. Если данная мера не поможет, вероятно, будет нанесен удар по израильским воздушным судам, создающим угрозу для российских военных.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что боевая авиация РФ атаковала джихадистов в центральной Сирии.