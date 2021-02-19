ВКС России нанесли не менее 30 ударов по джихадистам за несколько часов операции в центральной Сирии

Аргументы Недели → В мире 13+

19 февраля 2021, 14:55 Источник: Аvia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС нанесли не менее 30 ударов по боевикам за несколько часов операции в центральной части Сирии. Об этом говорится в публикации СМИ.

Издание Avia.pro информирует, что самолеты атаковали джихадистов ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). В процитированном материале отмечается, что ударам с воздуха подверглись районам с боевиками, ранее обнаруженные посредством использования беспилотных летательных аппаратов. Согласно предварительным оценкам, ВКС могли ликвидировать несколько сотен представителей группировки.

Ранее в пятницу тот же самый портал написал, что российские военные, выдвинувшиеся в район сирийского города Эль-Баб, могут столкнуться с турецкой армией.