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Агентство «Зайтун»: самолет ВКС России по ошибке атаковал проиранских ополченцев в Сирии

, 08:43 Источник: Аvia.pro

Агентство «Зайтун»: самолет ВКС России по ошибке атаковал проиранских ополченцев в Сирии
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Самолет российских ВКС по ошибке атаковал проиранских ополченцев в Сирийской Арабской Республике. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах СМИ.

Сирийское агентство «Зайтун», на которое сослался отечественный сайт Avia.pro, проинформировало, что некоторое время назад к востоку от Ракки произошли столкновения между силами, поддерживаемыми Москвой и Тегераном. Этому предшествовал удар самолета ВКС РФ по району, где находилось проиранское ополчение. В результате воздушной атаки по ошибке были уничтожены два его представителя.

Ранее на текущей неделе портал Avia.pro написал, что российские военные в Сирии начали покидать базу Т4.

ДЦ

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