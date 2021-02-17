Сайт Avia.pro: российская система РЭБ в Сирии могла спровоцировать столкновение двух ударных дронов США

Размещенная на базе в сирийском Хмеймиме российская система РЭБ могла спровоцировать столкновение двух беспилотных летательных аппаратов США. Соответствующая версия представлена в материале интернет-СМИ.
Некоторое время назад в эфире Первого канала продемонстрировали кадры с комплексом «Автобаза-М» на базе в Хмеймиме. Данная система предназначена для перехвата управления дронами.
Сетевое издание Avia.pro проинформировало, что существует предположение, согласно которому «Автобаза-М» причастна к столкновению в воздушном пространстве арабской республики двух американских ударных беспилотников. Как говорится в процитированной публикации, специалисты полагают, что военные США вряд ли могли ошибиться и допустить критическое сближение аппаратов. Когда и в каком районе Сирии произошел инцидент с их участием, авторы портала не уточнили.
Ранее на текущей неделе сайт «Репортер» написал, что Турция выбивает у Вашингтона лучшие условия для отказа от российских комплексов С-400.