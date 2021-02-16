«Репортер»: Турция выбивает у США лучшие условия для отказа от российских С-400

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16 февраля 2021, 17:53 Источник: «Репортер»

Зенитно-ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Турция в настоящий момент выбивает у Соединенных Штатов лучшие условия для отказа от приобретенных у Российской Федерации зенитных ракетных комплексов С-400. Такая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Некоторое время назад Энтони Блинкен, глава американского Госдепа, провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Блинкен призвал Анкару отказаться от эксплуатации С-400, однако альтернативы им не предложил.

Сайт «Репортер» процитировал эксперта Ивана Тимофеева, который отметил, что Вашингтон может приложить некие «экстраординарные усилия» для склонения чаши весов в вопросе С-400 в свою пользу. Турецкая сторона при этом выторговывает для себя лучшие условия для отказа от систем, полагают журналисты портала.

Как сообщалось ранее, китайский ресурс Sina написал, что Москва пресекла фантазии Турции об аннексии южных территорий РФ.