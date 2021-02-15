Госсекретарь США Блинкен призвал Турцию не оставлять у себя российские ЗРС С-400

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонной беседы с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в понедельник призвал Анкару не оставлять у себя российские зенитные ракетные системы С-400.
Соответствующая информация содержится в официальном сообщении пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Америки.
Подчеркивается, что госсекретарь Блинкен призвал власти Турции не оставлять у себя российские ракетные системы (ЗРС) С-400. Американский дипломат также выразил поддержку переговорам, которые в настоящий момент продолжаются между Турцией и Грецией.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.