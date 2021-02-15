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Госсекретарь США Блинкен призвал Турцию не оставлять у себя российские ЗРС С-400

, 20:12 Источник: ТАСС

Госсекретарь США Блинкен призвал Турцию не оставлять у себя российские ЗРС С-400
госсекретарь США Энтони Блинкен, CNP / MediaPunch via www.imago-i

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонной беседы с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в понедельник призвал Анкару не оставлять у себя российские зенитные ракетные системы С-400.

Соответствующая информация содержится в официальном сообщении пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Америки.

Подчеркивается, что госсекретарь Блинкен призвал власти Турции не оставлять у себя российские ракетные системы (ЗРС) С-400. Американский дипломат также выразил поддержку переговорам, которые в настоящий момент продолжаются между Турцией и Грецией.

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