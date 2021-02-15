АННА Ньюс: Турция закупит новую партию С-400, несмотря на окрик из Вашингтона

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15 февраля 2021, 18:33

Фото: соцсети

Несмотря на американские претензии, Турция упорно стоит на собственных позициях в вопросе закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Такое заявление сделал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган накануне инаугурации президента США Джо Байдена. Об этом сообщает новостное агентство «АННА Ньюс».



Турецкий глава подчеркнул, что переговоры между Москвой и Анкарой по поводу закупки ЗРК С-400 находятся в рабочем режиме и соответствуют ранее намеченным планам. Слова президента процитировало влиятельное турецкое издание Daily Sabah.



На сегодня Турция находится в суверенном сильном состоянии и не обязана отчитываться перед кем-то или спрашивать позволения для таких сделок. Эрдоган согласен, что власти Турции пока не знают, в каком ключе расценят сделку по российским ЗРК в новой американской администрации. Но такое незнание не означает, что являющаяся членом НАТО Турция будет спрашивать согласия своих союзников на типы вооружений, которыми укрепляет свою безопасность. Альянс не будет также определять внешнюю политику Анкары. В выступлении Эрдогана был затронут вопрос исключения из программы истребителей F-35 американского производства, которое политик назвал «ошибкой». По мнению турецкого главы, её обязаны исправить в администрации 46-го президента США.



Отметим, ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сделал заявление о рабочем процессе в вопросе закупки второй партии ЗРК в Российской Федерации. Власти страны уличили Вашингтон в использовании двойных стандартов по отношению к сделкам Анкары на вооружение. Без последствий и нареканий российские ЗРК С-300 используют такие государства НАТО, как Болгария, Греция и Словакия.