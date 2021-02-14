Портал Sina: Москва пресекла фантазии Турции об аннексии южных регионов России

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14 февраля 2021, 23:43 Источник: «ПолитРоссия»

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Москва пресекла фантазии Турции об аннексии южных регионов Российской Федерации. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах китайской сетевой прессы, информируют отечественные СМИ.

Некоторое время назад в эфире турецкого телевидения показали карту, отражающую мнение экспертов, считающих, что к 2050-му в «зону влияния» Анкары войдут Крым, Кубань и ряд других территорий, расположенных в южной части РФ.

Комментируя реакцию на это со стороны представителей официальной Москвы, авторы сайта Sina отметили, что турецкие фантазии были пресечены жестко и оперативно. В процитированном материале, в частности, приведены слова члена Совета Федерации Алексея Пушкова о том, что мечтам о возрождении Османской империи не суждено воплотиться в реальность. Как пишет портал, в заявлениях других представителей российской стороны прозвучало мнение, по которому на турецком телевидении продемонстрировали «научную фантастику».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный интернет-ресурс Avia.pro высказал прогноз, согласно которому РФ уничтожит Турцию в случае ее попытки оккупировать Крымский полуостров.