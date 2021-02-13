Avia.pro: в случае посягательства Анкары на суверенитет России армия Турции будет разгромлена за несколько часов

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13 февраля 2021, 08:55 Источник: Аvia.pro

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

В случае посягательства Анкары на суверенитет Российской Федерации армия Турции будет разгромлена в течение нескольких часов. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.

Некоторое время назад в эфире турецкого телевидения продемонстрировали карту, отражающую точку зрения аналитиков, согласно которой к 2050 году в «зону влияния» страны, в частности, войдут южные российские регионы. В числе последних Крымский полуостров, Кубань, Ростовская область, северокавказские республики.

Авторы портала Avia.pro предсказали, что ждет Вооруженные силы Анкары в случае ее посягательства на суверенитет РФ. Если Турция решится на такой шаг, армия страны подвергнется разгрому за нескольких часов, отмечается в публикации сайта.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, эксперт Алексей Леонков заявил о готовности Москвы пробить «коридор» в Приднестровье в случае нападения на него со стороны Молдавии и Украины.