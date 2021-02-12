Эксперт Леонков заявил о готовности России пробить «коридор» в Приднестровье в случае нападения на него Молдавии и Украины

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12 февраля 2021, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Алексей Леонков, отечественный военный эксперт, заявил о готовности Российской Федерации пробить «коридор» в Приднестровье в случае нападения на регион Молдавии и Украины.

По словам специалиста, одной из задач Майи Санду, ставшей президентом Молдавии в конце прошлого года, является «военная операция против Приднестровья с участием украинской армии».

Леонков заверил, что Москва не даст в обиду свой миротворческий контингент, несущий службу на территории Приднестровской Молдавской Республики. Как отметил аналитик, в случае наступления сил Кишинева и Киева Россия, не имеющая общей границы с ПМР, пробьет «коридор». Согласно точке зрения Алексея Леонкова, озвученной им в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева, «введение войск может быть мгновенным».

Ранее сегодня сообщалось, что бывший командир ополченцев ДНР Игорь Стрелков выступил с прогнозом, согласно которому в случае полномасштабного наступления Украины республики Донбасса не смогут сдерживать натиск больше двух дней без поддержки со стороны России.