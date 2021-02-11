Военный эксперт Леонков объяснил, почему НАТО опасается даже российских топливозаправщиков
11 февраля 2021, 12:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: «ПолитРоссия»
Алексей Леонков, отечественный военный эксперт, объяснил, почему Североатлантический альянс опасается даже российских топливозаправщиков. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с журналистами.
В материале, опубликованном на сайте «ПолитРоссия», констатируется, что военные самолеты РФ, регулярно сопровождаются истребителями НАТО над нейтральными водами, несмотря на включенные транспондеры и предоставление маршрутов полета. При этом объектами интереса со стороны авиации альянса становятся даже топливозаправщики.
По словам Леонкова, «на Западе уверены, что мы под видом одного самолета можем переправлять что-то другое». Поэтому воздушные силы НАТО «постоянно занимаются проверкой», пояснил аналитик.
Как сообщалось ранее в четверг, эксперт Виктор Баранец заявил, что отечественный спутник-инспектор «навел панику на американцев».
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