Портал NetEase: российские подлодки являются «настоящим кошмаром» для НАТО

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10 февраля 2021, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Российские подводные лодки являются «настоящим кошмаром» для Североатлантического альянса. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся в китайском сегменте интернета, пишут отечественные сетевые СМИ.

Как информирует «ПолитЭксперт», сайт NetEase констатировал, что субмарины, состоящие на вооружении Москвы, являются «настоящим кошмаром» для НАТО еще со времен холодной войны. Россия – правопреемница Советского Союза – не отстает от него в области развития подводного флота. В частности, у РФ имеются атомные корабли проекта «Борей», которые по многим характеристикам превосходят западные субмарины.

В процитированной публикации говорится, что Россия с помощью подлодок может открыть охоту на своих противников с любого конца страны. Отмечается, в частности, что субмаринам РФ ничего не стоит, выйдя с базы в городе Вилючинске, быстро исчезнуть в океанских глубинах, а потом неожиданно появиться у американского побережья и нанести удар по Соединенным Штатам.

Ранее в среду сообщалось, что военный эксперт Роббин Лэрд озвучил мнение, по которому Запад способен подготовить ловушку для России в Калининграде.