Американский военный аналитик Роббин Лэрд: Запад способен подготовить ловушку для России в Калининграде

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10 февраля 2021, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Учения НАТО, Alfredas Pliadis / globallookpress.com

Запад способен подготовить ловушку для Российской Федерации в Калининграде. Соответствующий вариант развития событий допустил американский военный аналитик Роббин Лэрд, пишут отечественные интернет-СМИ.

Как информирует издание «ПолитЭксперт», Лэрд констатировал, что Калининград представляет большую опасность для операций Североатлантического альянса и его союзников на территории Прибалтики, однако эксклав может стать для РФ слабым местом. Руководство страны столкнется с реальной угрозой для ее самого западного региона, если НАТО перебросит к нему значительный арсенал ракетного вооружения, а также воздушные, морские и наземные силы, предсказал аналитик.

Ранее сегодня сообщалось, что китайский портал Baijiahao высказал прогноз, по которому в случае военной конфронтации Москва может ударить ядерными «Посейдонами» по авианосцам Соединенных Штатов и их прибрежным городам.