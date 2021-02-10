Американский военный аналитик Роббин Лэрд: Запад способен подготовить ловушку для России в Калининграде

Запад способен подготовить ловушку для Российской Федерации в Калининграде. Соответствующий вариант развития событий допустил американский военный аналитик Роббин Лэрд, пишут отечественные интернет-СМИ.
Как информирует издание «ПолитЭксперт», Лэрд констатировал, что Калининград представляет большую опасность для операций Североатлантического альянса и его союзников на территории Прибалтики, однако эксклав может стать для РФ слабым местом. Руководство страны столкнется с реальной угрозой для ее самого западного региона, если НАТО перебросит к нему значительный арсенал ракетного вооружения, а также воздушные, морские и наземные силы, предсказал аналитик.
Ранее сегодня сообщалось, что китайский портал Baijiahao высказал прогноз, по которому в случае военной конфронтации Москва может ударить ядерными «Посейдонами» по авианосцам Соединенных Штатов и их прибрежным городам.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.