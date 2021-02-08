«ПолитРоссия»: истребитель Су-57 получил возможность ослеплять оборону НАТО

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8 февраля 2021, 20:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель Су-57, MOD Russia / globallookpress.com

Российский истребитель Су-57 получил возможность ослеплять оборону Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

Портал «ПолитРоссия» пишет, ссылаясь на издание Military Watch, что Су-57, помимо нанесения эффективных ударов крылатыми ракетами, может выполнять функцию «воздушного снайпера». Справляться с данной задачей самолету позволяет внушительный набор датчиков и электронного оборудования, которым он оснащен. В числе подобной аппаратуры, в частности, радары с активной фазированной антенной решеткой Х-диапазона Н036 «Белка».

В процитированной публикации отмечается, что основной функцией Су-57 станет не физическое уничтожение самолетов врага. Для этого у Москвы есть Су-34 или Су-30СМ. Су-57 будет расчищать для них поле боя, ослепляя оборону НАТО, спрогнозировала «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее во вторник, китайский сайт Jinri Toutiao написал, что гиперзвуковое оружие может стать главным козырем РФ в случае войны с американцами.