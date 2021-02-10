Издание Baijiahao: в случае войны Россия может ударить ядерными «Посейдонами» по авианосцам и прибрежным городам США

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10 февраля 2021, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Американский авианосец, US Navy / globallookpress.com

Ядерный подводный беспилотник «Посейдон» представляет собой один из важных стратегических сдерживающих факторов, имеющихся в распоряжении Российской Федерации, к этому оружию следует относится серьезно. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских сетевых СМИ.

Как пишет издание Baijiahao, в ходе разработки «Посейдона» использовались новейшие технологии, против которых бессильны системы ПРО Соединенных Штатов. Действия российского аппарата невозможно отследить и предупредить.

В публикации портала, пересказанной «ПолитЭкспертом», предсказывается, что в случае военного конфликта РФ может ударить подводными беспилотниками по авианосцам и прибрежным городам США. Последствия применения данного оружия будут иметь катастрофический характер, спрогнозировали китайские журналисты.

Ранее в среду сайт Avia.pro сообщил, что американскому разведывательному самолету пришлось спасаться бегством после наведения на него российских ПВО в Сирии.