Портал Avia.pro: самолету-разведчику США пришлось спасаться бегством после наведения на него российских ПВО в Сирии

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10 февраля 2021, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Самолет Boeing P-8A Poseidon, US Navy / globallookpress.com

Американскому самолету-разведчику Boeing P-8A Poseidon пришлось спасаться бегством после наведения на него российских средств ПВО, которые находятся в Сирии. Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.

Сайт Avia.pro информирует, что военные РФ сорвали провокацию со стороны Boeing P-8A Poseidon. В процитированном материале отмечается, что самолет США был вынужден прервать свою разведывательную миссию, не успев приблизиться к российской базе в Хмеймиме. Воздушное судно резко развернулось и ушло на малую высоту, что свидетельствует о получении его экипажем сигнала о наведении средств ПВО, пишет портал.

Ранее сегодня тот же самый интернет-ресурс сообщил о том, что армия РФ атаковала «Искандерами» действующих в Сирии протурецких боевиков.