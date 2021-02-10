Сайт Avia.pro: армия России ударила «Искандерами» по протурецким боевикам в Сирии
10 февраля 2021, 08:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Армия Российской Федерации атаковала ракетами «Искандер» протурецких джихадистов в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее утверждение содержится в публикации, размещенной в отечественном интернет-сегменте.
Как пишет в среду ресурс Avia.pro, сначала удар ракетами «Точка» по боевикам нанесли сирийские военные, после чего были задействованы комплексы «Искандер», которые находятся на базе РФ в Хмеймиме. В процитированном материале говорится, что в результате атаки были ликвидированы в общей сложности более тридцати джихадистов, не менее девяноста ранены.
Официально информация, опубликованная порталом, не подтверждена.
Ранее Telegram-канал Directorate 4 сообщил о том, что боевики могли применить ракеты против российских военных на северо-западе Сирии.
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