Сайт Avia.pro: армия России ударила «Искандерами» по протурецким боевикам в Сирии

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10 февраля 2021, 08:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Армия Российской Федерации атаковала ракетами «Искандер» протурецких джихадистов в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее утверждение содержится в публикации, размещенной в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет в среду ресурс Avia.pro, сначала удар ракетами «Точка» по боевикам нанесли сирийские военные, после чего были задействованы комплексы «Искандер», которые находятся на базе РФ в Хмеймиме. В процитированном материале говорится, что в результате атаки были ликвидированы в общей сложности более тридцати джихадистов, не менее девяноста ранены.

Официально информация, опубликованная порталом, не подтверждена.

Ранее Telegram-канал Directorate 4 сообщил о том, что боевики могли применить ракеты против российских военных на северо-западе Сирии.