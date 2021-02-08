TГ-канал Directorate 4: джихадисты могли атаковать ракетами российских военных на северо-западе Сирии
8 февраля 2021, 08:30[ «Аргументы Недели» ]
Действующие в Сирии боевики могли атаковать ракетами российских военнослужащих на северо-западе арабской республики. Соответствующая информация появилась некоторое время назад в интернете.
Как пишет Telegram-канал Directorate 4, согласно опубликованным сведениям, представители одной из джихадистских группировок могли ударить самодельными снарядами «Буркан» по расположению военных РФ в городе Кафр-Набаль. По утверждению боевиков, в результате данной атаки погиб один россиянин, двое ранены.
Официальные структуры РФ пока не прокомментировали данное сообщение.
Ранее в сеть выложили видео полета ударного дрона США в районе позиций российских военных на севере Сирии.
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