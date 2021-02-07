Появилось видео полета американского ударного дрона в районе позиций военных России на севере Сирии
7 февраля 2021, 11:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Выложено видео полета американского ударного беспилотника MQ-9 Reaper в районе позиций военных России на севере Сирийской Арабской Республики. Запись в настоящий момент доступна для просмотра на ресурcе YouTube.
Интернет-портал Avia.pro информирует, что MQ-9 Reaper был замечен некоторое время назад в небе над районом города Айн-Исса, где сконцентрирована значительная группировка армии РФ. Точных сведений о том, какую задачу выполнял дрон, нет.
Ранее сегодня тот же самый сайт написал, что самолет-разведчик Соединенных Штатов мог появиться в воздушном пространстве российского Крымского полуострова.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.