Появилось видео полета американского ударного дрона в районе позиций военных России на севере Сирии

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7 февраля 2021, 11:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Беспилотник MQ-9 Reaper, imago stock&people / globallookpress.com

Выложено видео полета американского ударного беспилотника MQ-9 Reaper в районе позиций военных России на севере Сирийской Арабской Республики. Запись в настоящий момент доступна для просмотра на ресурcе YouTube.

Интернет-портал Avia.pro информирует, что MQ-9 Reaper был замечен некоторое время назад в небе над районом города Айн-Исса, где сконцентрирована значительная группировка армии РФ. Точных сведений о том, какую задачу выполнял дрон, нет.

Ранее сегодня тот же самый сайт написал, что самолет-разведчик Соединенных Штатов мог появиться в воздушном пространстве российского Крымского полуострова.