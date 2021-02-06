Avia.pro: американцы могли вызвать боевые вертолеты Apache из-за появления российских военных на северо-востоке Сирии
6 февраля 2021, 21:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Представители армии Соединенных Штатов могли вызвать боевые вертолеты Apache из-за появления российских военных на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Соответствующее предположение содержится в материале, размещенном в сети.
Портал Avia.pro привел сообщение своего источника о том, что над городом Эль-Маликия были замечены вертолеты Apache. Согласно версии, высказанной авторами сайта, американцы, находящиеся в обозначенном районе, вызвали боевые машины, чтобы задействовать их в качестве прикрытия. В процитированной публикации говорится, что военные США могли «испугаться» появившегося российского патруля.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Роберт Фарли перечислил самое бесполезное оружие Штатов.
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