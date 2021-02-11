Экс-полковник Баранец: российский спутник-инспектор «навел панику на американцев»

Аргументы Недели → В мире 13+

11 февраля 2021, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Космический аппарат на орбите Земли, pixabay.com

У Российской Федерации есть спутник-инспектор, который «навел панику на американцев». С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил военный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец.

По словам специалиста, спровоцировавший панику в США космический аппарат «шныряет по орбитам, присматривается, кто там летает».

При этом Баранец признал, что Россия пока отстает от Вашингтона «по части создания военного космоса», одновременно указав на наличие у Москвы «достаточно серьезных» заделов на данном направлении.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайский ресурс NetEase назвал российские подлодки «настоящим кошмаром» для НАТО.