Экс-полковник Баранец заявил о возможности уничтожения самолета США в случае его появления в небе над Крымом
10 февраля 2021, 20:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: «ПолитРоссия»
Эксперт, бывший полковник Виктор Баранец заявил о возможности уничтожения самолета Соединенных Штатов в случае его появления в небе над Крымом.
Российский специалист прокомментировал для представителей сетевой прессы заявление украинского министра Владислава Криклия, предложившего НАТО задействовать крымское воздушное пространство для военных операций. Как отметил Баранец, данная инициатива представляет собой фактический призыв к нарушению государственных рубежей РФ.
По словам экс-полковника, в случае появления американского самолета над полуостровом российская сторона примет меры, установленные международными правилами. Если воздушное судно не подчинится требованиям военных РФ, его собьют ракетами, заявил Виктор Баранец.
Как сообщалосьранее в среду, китайский интернет-ресурс NetEase написал, что субмарины, имеющиеся в распоряжении Москвы, являются «настоящим кошмаром» для НАТО.
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