EADaily: Турция мечтает заполучить Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа

Аргументы Недели → Армия 13+

12 февраля 2021, 21:09

Фото: соцсети

На этой неделе в эфире TRT1 показали карту, отражающую прогноз американского аналитического центра Stratfor, который в экспертном сообществе многие называют «теневым ЦРУ», по расширению турецкой сферы влияния. Согласно картографическим фантазиям вашингтонских аналитиков, которые турецкие власти решили ретранслировать по государственному телеканалу, к 2050 году такую «зону влияния» войдёт ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа.

Российские политики высказались сегодня, 12 февраля, о продемонстрированной ранее турецким государственным телеканалом карте с прогнозом расширения зоны влияния Турции на юг России. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил, что у турецкого руководства есть мысли о воссоздании Османской империи, при этом он усомнился в том, что Анкара рискнёт присоединить к себе российские территории силовым методом.

«Что касается Крыма и Севастополя, в этом вопросе поставлена точка, об этом говорил президент. Это два субъекта Российской Федерации. По поводу других регионов на Северном Кавказе — на чужой вершок не надо разевать роток», — сказал депутат в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Также Красов призвал турецких чиновников внимательнее изучать историю России.

«Если они хотят проверить на себе силу русского духа и нашего оружия, пусть попробуют», — заключил парламентарий.

Депутат Госдумы Павел Шперов в свою очередь напомнил в эфире «Дума ТВ», что Турция никогда не скрывала своих амбиций в отношении Крыма, а в политических кругах этой страны всерьёз обсуждают вопрос присоединения полуострова.

«Понятно, что турецкая сторона очень хочет вернуть зону влияния, какая у неё была три века назад, может быть, даже захватить какие-то территории, но я не думаю, что это может каким-то образом всерьёз обсуждаться», — отметил парламентарий.

Так иначе, но Шперов призвал быть готовым ко всему и добавил, что Анкара всегда обращает внимание на заявления российских политиков. Он выразил мнение, что на продемонстрированную турецким гостелеканалом карту необходима реакция МИД РФ.

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма российской территорией лишний раз свидетельствует о том, что Россия и Турция не являются стратегическими партнерами. В октябре 2020 года член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил: «Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским… пообещал вместе с Украиной «поддерживать крымских татар» (а как она их «поддерживает», все прекрасно знают) … у Эрдогана — своя повестка дня. Ни о каком «союзе» речь и близко идти не может».