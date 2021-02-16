Avia.pro: на базе России в Сирии обнаружен комплекс РЭБ, ранее уничтоживший несколько дронов США

На базе Российской Федерации в Сирии обнаружен комплекс РЭБ «Автобаза-М», ранее уничтоживший несколько беспилотников Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, появившемся в сети.
Кадры с системой, находящейся на территории военного объекта РФ в Хмеймиме, были показаны некоторое время назад в эфире Первого канала. Согласно утверждению авторов портала Avia.pro, ранее «Автобаза-М» уничтожила несколько ударных дронов США. Именно из-за развертывания данного комплекса американцы больше не рискуют использовать у государственных рубежей арабской республики тактические и стратегические беспилотники, отмечается в публикации сайта.
Ранее во вторник сообщалось, что китайское издание Sohu предсказало возможный ответ армии России в случае внезапного нападения НАТО.
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