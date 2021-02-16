Издание Sohu предсказало возможный ответ армии России в случае внезапного нападения НАТО

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16 февраля 2021, 11:31 Источник: «ПолитРоссия»

Учения НАТО, Cpl. William Chockey / globallookpress.com

На страницах китайской сетевой прессы разместили материал, в котором спрогнозирован возможный ответ армии Российской Федерации в случае внезапного нападения на страну Североатлантического альянса. Об этом пишут отечественные СМИ.

Как информирует «ПолитРоссия», издание Sohu отметило, что в связи с быстрым развитием высокотехнологичного вооружения у НАТО появилась концепция, предполагающая нанесение внезапных массированных ударов по врагу.

Авторы китайского сайта полагают, что в случае подобного нападения со стороны альянса Москва не станет применять имеющиеся в ее распоряжении средства массового уничтожения, а задействует свои современные неядерные системы - например, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Характеристик данного оружия РФ хватит для охлаждения пыла противника, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что в другом материале журналисты Sohu высказали мнение, по которому Россия заставит американцев жалеть о шутках над кораблем «Александр Николаев».