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Сайт Avia.pro: Россия взяла под контроль все средства ПВО НАТО в Европе в ответ на усиление присутствия там Америки

, 09:35 Источник: Аvia.pro

Сайт Avia.pro: Россия взяла под контроль все средства ПВО НАТО в Европе в ответ на усиление присутствия там Америки
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация взяла под контроль все средства ПВО Североатлантического альянса в Европе в ответ на усиление присутствия там США. Такое утверждение содержится в материале, появившемся в сети.

Avia.pro пишет, что получить полный контроль над средствами ПВО, ПРО и РЛС на территории Европы российским военным удалось благодаря задействованию радиолокационной станции «Волга». Последняя находится в Белоруссии.

Фактор неожиданности со стороны НАТО теперь исключен, заверили авторы сайта.

Как сообщалось ранее сегодня, китайское интернет-издание Sohu отметило, что Россия «наказала» эсминец США «Дональд Кук» за опасные маневры в Черном море.

ДЦ

Общество

Sohu: Россия «наказала» эсминец США «Дональд Кук» за опасные маневры в Черном море

Sohu: Россия «наказала» эсминец США «Дональд Кук» за опасные маневры в Черном море

Российская Федерация «наказала» эсминец «Дональд Кук» за осуществление опасных маневров в акватории Черного моря. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

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