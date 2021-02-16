Сайт Avia.pro: Россия взяла под контроль все средства ПВО НАТО в Европе в ответ на усиление присутствия там Америки

Российская Федерация взяла под контроль все средства ПВО Североатлантического альянса в Европе в ответ на усиление присутствия там США. Такое утверждение содержится в материале, появившемся в сети.
Avia.pro пишет, что получить полный контроль над средствами ПВО, ПРО и РЛС на территории Европы российским военным удалось благодаря задействованию радиолокационной станции «Волга». Последняя находится в Белоруссии.
Фактор неожиданности со стороны НАТО теперь исключен, заверили авторы сайта.
Как сообщалось ранее сегодня, китайское интернет-издание Sohu отметило, что Россия «наказала» эсминец США «Дональд Кук» за опасные маневры в Черном море.
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