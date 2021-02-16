Сайт Avia.pro: Россия взяла под контроль все средства ПВО НАТО в Европе в ответ на усиление присутствия там Америки

Аргументы Недели → В мире 13+

16 февраля 2021, 09:35 Источник: Аvia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация взяла под контроль все средства ПВО Североатлантического альянса в Европе в ответ на усиление присутствия там США. Такое утверждение содержится в материале, появившемся в сети.

Avia.pro пишет, что получить полный контроль над средствами ПВО, ПРО и РЛС на территории Европы российским военным удалось благодаря задействованию радиолокационной станции «Волга». Последняя находится в Белоруссии.

Фактор неожиданности со стороны НАТО теперь исключен, заверили авторы сайта.

Как сообщалось ранее сегодня, китайское интернет-издание Sohu отметило, что Россия «наказала» эсминец США «Дональд Кук» за опасные маневры в Черном море.