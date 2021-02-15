ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Washington Examiner: милитаризация Крыма Россией усиливает угрозу на юго-восточном фланге НАТО

, 16:08

Washington Examiner: милитаризация Крыма Россией усиливает угрозу на юго-восточном фланге НАТО
Комплексы С-400 в Крыму, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Милитаризация Крымского полуострова Российской Федерацией усиливает угрозу на юго-восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах американских СМИ.

Издание Washington Examiner процитировало посла Румынии в Соединенных Штатах Георге Майора, который отметил, что в настоящий момент на территории Крыма происходит «серьезная милитаризация». При этом дипломат обратил внимание на то, что «недавно военизированный» регион расположен всего в трехсот километрах от берегов НАТО.

Кроме того, в процитированной публикации приведены слова неназванного по имени представителя Европейского командования США о том, что Москва наращивает в Крыму значительные морские и воздушные силы.

Washington Examiner отмечает, что милитаризация Крыма увеличивает угрозу на юго-восточном фланге НАТО, где находятся Румыния и Болгария.

Как сообщалось ранее, китайский портал Sina написал, что Россия пресекла фантазии Турции об аннексии южных регионов страны.

ДЦ

В мире

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Внештатный советник главы офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов жестко раскритковал работу Международного валютного фонда с Украиной. "Там МВФ обкакался, а не Украина", - написал он в соцсети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью