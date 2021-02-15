Washington Examiner: милитаризация Крыма Россией усиливает угрозу на юго-восточном фланге НАТО

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15 февраля 2021, 16:08

Комплексы С-400 в Крыму, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Милитаризация Крымского полуострова Российской Федерацией усиливает угрозу на юго-восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах американских СМИ.

Издание Washington Examiner процитировало посла Румынии в Соединенных Штатах Георге Майора, который отметил, что в настоящий момент на территории Крыма происходит «серьезная милитаризация». При этом дипломат обратил внимание на то, что «недавно военизированный» регион расположен всего в трехсот километрах от берегов НАТО.

Кроме того, в процитированной публикации приведены слова неназванного по имени представителя Европейского командования США о том, что Москва наращивает в Крыму значительные морские и воздушные силы.

Washington Examiner отмечает, что милитаризация Крыма увеличивает угрозу на юго-восточном фланге НАТО, где находятся Румыния и Болгария.

Как сообщалось ранее, китайский портал Sina написал, что Россия пресекла фантазии Турции об аннексии южных регионов страны.