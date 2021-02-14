Экс-разведчик Кедми: первый самолет НАТО, появившийся в небе над Крымом, будет сбит Россией
14 февраля 2021, 21:04
Первый самолет Североатлантического альянса, появившийся в воздушном пространстве над Крымским полуостровом, будет сбит Россией. С соответствующим прогнозом выступил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
Некоторое время назад украинский министр Владислав Криклий предложил НАТО использовать небо Крыма для военных операций. Кедми, ставший собеседником авторов YouTube-канала ITON-TV, назвал киевского чиновника «недоумком». Экс-разведчик, основываясь на заявлениях российской стороны, предсказал, что первый самолет альянса, появившийся над полуостровом, будет сбит.
Ранее сегодня сообщалось, что Виктор Гвоздь, бывший глава Службы внешней разведки Украины, заявил о ежедневном усилении военной группировки РФ на границе.
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