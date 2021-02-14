Экс-глава Службы внешней разведки Украины Гвоздь: Россия ежедневно усиливает военную группировку на границе

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14 февраля 2021, 15:42

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация ежедневно усиливает свою военную группировку на границе с Украиной. С соответствующим заявлением в разговоре со СМИ выступил Виктор Гвоздь, бывший руководитель украинской Службы внешней разведки.

По словам Гвоздя, угроза «вторжения» со стороны РФ в настоящий момент не снята. Как отметил собеседник журналистов, российская группировка на границе каждый день усиливается, туда перебрасываются новые части.

Валерий Гвоздь добавил, что Москва имеет возможности при желании осуществить широкомасштабную операцию на востоке Украины.

Официальный Киев обвиняет РФ в прямой военной помощи самопровозглашенным республикам Донбасса. Российская сторона подобные утверждения опровергает.

Как сообщалось ранее в воскресенье, отечественный политолог Сергей Марков допустил, что Москва может признать ДНР и ЛНР.