Sohu: Россия «наказала» эсминец США «Дональд Кук» за опасные маневры в Черном море

Российская Федерация «наказала» эсминец «Дональд Кук» за осуществление опасных маневров в акватории Черного моря. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в китайском сегменте интернета, пишут отечественные сетевые СМИ.
В конце прошлого месяца самолеты ВКС РФ отработали условное уничтожение «Дональда Кука». Как выразились авторы сайта Sohu, российская сторона разыграла перед эсминцем «эпичное представление».
В публикации портала, пересказанной «ПолитРоссией», отмечается, что американские моряки могли лишь наблюдать за условной атакой, так как они были не в состоянии отбиться. Таким образом, Москва «наказала» корабль США, который не раз появлялся в черноморском регионе и неоднократно устраивал провокации на подходах к государственным рубежам РФ.
Ранее во вторник ресурс Avia.pro написал, что Су-35 устроил погоню за американским F-18 в сирийском небе.
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