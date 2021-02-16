Avia.pro: российский Су-35 устроил погоню за американским F-18 в небе Сирии и сымитировал его уничтожение

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16 февраля 2021, 08:33 Источник: Аvia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российский истребитель Су-35 устроил погоню за американским F-18 в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики и сымитировал его уничтожение. Об этом говорится в материале, размещенном в сети.

Отечественный портал Avia.pro пишет со ссылкой на материалы исследовательской организации RAND, что Су-35 был отправлен на перехват F-18, появившегося в пространстве, подконтрольном силам официального Дамаска и РФ. Российский истребитель устроил погоню за самолетом США, сымитировав уничтожение данного воздушного судна.

В процитированной публикации отмечается, что преследование было продолжительным. Когда произошел данный инцидент, неизвестно.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американское издание Washington Examiner написало, что милитаризация Крыма Москвой усиливает угрозу на юго-восточном фланге НАТО.