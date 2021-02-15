RAND: российский Су-35 мог «отключить» системы американского Super Hornet в небе Сирии

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15 февраля 2021, 15:03 Источник: «ПолитПазл»

Американский истребитель Super Hornet, Michael Battles / globallookpress.com

Российский истребитель Су-35 мог «отключить» системы самолета США Super Hornet в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики. Такой вариант допустила в своем отчете американская исследовательская организация RAND, сообщают отечественные интернет-СМИ.

Как информирует портал «ПолитПазл», в отчете RAND содержится описание произошедшего некоторое время назад инцидента с участием одного из Super Hornet. В ходе выполнения вылета в небе над Сирией у машины неожиданно отказала аппаратура, которая отвечает за применение вооружения, предназначенного для поражения целей на земле. В районе операции, в которой задействовали Super Hornet, был замечен российский Су-35. В RAND полагают, что причиной случившегося сбоя стало приближение к американскому истребителю этого самолета.

Ранее в понедельник ресурс Avia.pro написал, что Москва могла бы уничтожить все вражеские субмарины менее чем за сутки с помощью неядерных «Посейдонов».