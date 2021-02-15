Сайт Avia.pro: Россия могла бы уничтожить все подлодки противника менее чем за сутки с помощью неядерных «Посейдонов»

Аргументы Недели → Общество 13+

15 февраля 2021, 12:21 Источник: Аvia.pro

Подлодка НАТО, Carsten Rehder / globallookpress.com

Российская Федерация могла бы разгромить подводный флот противника менее чем за сутки с помощью неядерных аппаратов «Посейдон» (прежнее название «Статус-6»). Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах интернет-прессы.

Согласно информации, приведенной порталом Avia.pro, отечественные специалисты в настоящий момент, вероятно, работают над созданием неядерного аналога «Посейдона». С помощью таких подводных беспилотных аппаратов Москва могла бы уничтожить все вражеские субмарины за десять-шестнадцать часов, полагают авторы сайта. В процитированном материале отмечается, что противник РФ не в состоянии защититься от ударов дронов, движущихся со скоростью около 200 км\ч.

Как сообщалось ранее, китайский ресурс Sohu написал, что попытка Соединенных Штатов устроить для России ловушку в Северной Атлантике обернулась ответом Москвы.