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Sohu: попытка США устроить для России ловушку в Северной Атлантике обернулась ответом Москвы

, 11:36 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: попытка США устроить для России ловушку в Северной Атлантике обернулась ответом Москвы
Стратегические бомбардировщики США, Sra Ryan C. Grossklag/Planetpix / globallookpress.com

Попытка Соединенных Штатов устроить для Российской Федерации ловушку в Северной Атлантике обернулась ответом Москвы. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Некоторое время назад американская сторона приняла решение перебросить в Норвегию четыре стратегических бомбардировщика B-1. Как констатируют авторы портала Sohu, при необходимости данные самолеты смогут затруднить российским кораблям выход в Северную Атлантику.

В процитированной публикации указывается на то, что Москва ответила превентивно. В обозначенный регион были отправлены несколько Ту-160, с помощью этого шага РФ оказала психологическое давление на оппонентов.

Кроме того, Россия решила восстановить доставшиеся в наследство от Советского Союза аэродромы за Полярным кругом и построить там ряд новых. Норвегия будет находиться в пределах досягаемости самолетов, которые разместят на арктических объектах, отмечается в пересказанном «ПолитРоссией» материале Sohu.

Ранее в понедельник ресурс Avia.pro написал, что один полный залп ракет «Циркон» уничтожит четыре авианосца США.

ДЦ

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