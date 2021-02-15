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Ресурс Avia.pro: один полный залп российских гиперзвуковых «Цирконов» уничтожит четыре авианосца США

, 11:07 Источник: Аvia.pro

Ресурс Avia.pro: один полный залп российских гиперзвуковых «Цирконов» уничтожит четыре авианосца США
Американский авианосец «Теодор Рузвельт», US Navy / globallookpress.com

Один полный залп российских гиперзвуковых ракет «Циркон» уничтожит четыре авианосца Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Авторы портала Avia.pro полагают, что после появления «Цирконов» на вооружении РФ американский флот перестанет представлять угрозу для страны. Журналисты сослались на исследования, в ходе которых выяснилось, что для полного уничтожения одного авианосца будет достаточно трех данных ракет.

В процитированной публикации отмечается, что один залп 24 «Цирконами» позволит ликвидировать четыре авианосных ударных группы США. При этом российский корабль, выпустивший снаряды, будет находиться на безопасном расстоянии.

Как сообщалось ранее, китайский ресурс Sohu написал, что Москва нашла слабое место в американской обороне и при необходимости может его атаковать.

ДЦ

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