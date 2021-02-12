Jinri Toutiao: российские гиперзвуковые «Цирконы» превратят в бесполезные жестянки авианосцы США

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12 февраля 2021, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Американский авианосец «Теодор Рузвельт», US Navy / globallookpress.com

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» превратят в бесполезные жестянки авианосцы, имеющиеся на вооружении флота Соединенных Штатов. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся в китайском интернет-сегменте, пишут отечественные сетевые СМИ.

Как информирует «ПолитЭксперт», сайт Jinri Toutiao констатировал, что американские большие корабли не способны противостоять снарядам, скорость которых превышает 5 Махов. Между тем, «Цирконы», которые в недалеком будущем получит армия РФ, способны передвигаться со скоростью 8 Махов. Кроме того, данные ракеты могут изменять направление своего полета.

Также в процитированной публикации китайского портала обращается внимание на то, что дальность полета гиперзвукового оружия превышает тысячу километров. Это намного больше, чем боевой радиус авианосной ударной группы.

Авианосцы США не смогут эффективно защитить себя от «Цирконов», делают вывод авторы Jinri Toutiao.

Ранее в пятницу ресурс Avia.pro написал, что российский самолет «Порубщик-2» будет способен перехватывать управление американскими спутниками.