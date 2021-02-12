Ресурс Avia.pro: российский самолет «Порубщик-2» будет способен перехватывать управление спутниками США

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12 февраля 2021, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Самолет, MOD Russia / globallookpress.com

Российский самолет «Порубщик-2» будет способен перехватывать управление космическими спутниками Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Несколько лет назад в СМИ появлялась информация, согласно которой в России изготовили эскизный проект сменщика Ил-22ПП «Порубщик». Как пишет сегодня портал Avia.pro, предполагается, что самолет под условным названием «Порубщик-2» будет создан до конца 2020-х годов.

Авторы сайта отмечают, что новое воздушное судно получит современные электронные системы, которые позволят перехватывать управление спутниками противника.

Ранее издание Forbes написало, что российские стратегические бомбардировщики отработали условный удар по ключевой базе НАТО.