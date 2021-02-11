Forbes: российские стратегические бомбардировщики отработали условный удар по ключевой базе НАТО

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11 февраля 2021, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-160, Aleksey Ivanov/TV Zvezda / globallookpress.com

Стратегические бомбардировщики Российской Федерации отработали условный удар по ключевой базе Североатлантического альянса, которая расположена в Исландии. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах зарубежных СМИ.

Некоторое время назад отечественные Ту-160 совершили продолжительный полет вокруг Северной Европы. Боевые машины преодолели расстояние, составляющее 965 километров.

Журнал Forbes написал, что в ходе своего полета бомбардировщики отработали нанесение условного удара по ключевой базе НАТО, которая находится в Исландии. Страны, входящие в состав Североатлантического альянса, размещают на территории островного государства свои истребители, кроме того, Соединенные Штаты недавно перебросили туда бомбардировщики B-2. В теории данные самолеты способны угрожать базам РФ, констатируется в публикации Forbes, пересказанной изданием «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu отметил, что Москва превратила бы в кошмар американскую операцию по захвату Калининграда.