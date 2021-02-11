Сайт Sohu: Россия превратила бы в кошмар операцию США по захвату Калининграда

Аргументы Недели → В мире 13+

11 февраля 2021, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация превратила бы в кошмар операцию Соединенных Штатов по захвату Калининграда. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся в китайском сегменте интернета, сообщают отечественные сетевые СМИ.

«ПолитРоссия» информирует, что портал Sohu обратил внимание на «безумный» план по захвату Калининграда, который, как предполагается, имеется у американских военных. Китайский сайт отмечает, что данный план предполагает, в частности, заброску на территорию эксклава диверсантов, которые в канун наступления должны будут обезвредить ракеты «Искандер». Авторы Sohu полагают, что армия РФ не даст врагу реализовать задуманное.

Также предполагается, что США намерены использовать свои бомбардировщики-невидимки для ударов по порту Балтийск, кораблям Балтийского флота и комплексам С-400. В процитированной публикации прогнозируется, что Россия в подобной ситуации обязательно применит в ответ ядерное оружие. Операция по захвату Калининграда обернется для американской стороны кошмаром.

Ранее в четверг ресурс Avia.pro написал, что отечественная система РЭБ «Самарканд» научилась скрывать от противника целые города.