Портал Avia.pro: российская система РЭБ «Самарканд» научилась скрывать от противника целые города
11 февраля 2021, 14:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Перспективный российский комплекс РЭБ «Самарканд» научился скрывать от противника целые города. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах отечественной интернет-прессы.
Как пишет ресурс Avia.pro, «Самарканд» обладает очень большим радиусом действия и может глушить аппараты, которые находятся в космическом пространстве. Из процитированной публикации следует, что данная система РЭБ также способна искажать навигационный сигнал, создавая электромагнитные «миражи». Из-за этого наведенные на территорию РФ вражеские ракеты обречены промахнуться на несколько сотен километров, отметили авторы портала.
Ранее сообщалось, что Алексей Леонков, отечественный военный эксперт, объяснил, почему НАТО опасается даже российских топливозаправщиков.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.