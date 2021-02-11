Портал Avia.pro: российская система РЭБ «Самарканд» научилась скрывать от противника целые города

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11 февраля 2021, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Российские военные, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Перспективный российский комплекс РЭБ «Самарканд» научился скрывать от противника целые города. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах отечественной интернет-прессы.

Как пишет ресурс Avia.pro, «Самарканд» обладает очень большим радиусом действия и может глушить аппараты, которые находятся в космическом пространстве. Из процитированной публикации следует, что данная система РЭБ также способна искажать навигационный сигнал, создавая электромагнитные «миражи». Из-за этого наведенные на территорию РФ вражеские ракеты обречены промахнуться на несколько сотен километров, отметили авторы портала.

Ранее сообщалось, что Алексей Леонков, отечественный военный эксперт, объяснил, почему НАТО опасается даже российских топливозаправщиков.