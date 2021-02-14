Сайт Sohu: Россия нашла слабое место в обороне США и при необходимости может по нему ударить

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14 февраля 2021, 23:19 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация обнаружила слабое место в обороне Соединенных Штатов и при необходимости может нанести по нему удар. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах китайских интернет-СМИ.

Как пишет портал Sohu, космическое оружие, которое в настоящий момент разрабатывается в РФ, является серьезной угрозой для американской стороны. В процитированном материале, переведенном изданием «ПолитРоссия», отмечается, что слабым местом обороны США являются спутники. Если Москва атакует данные аппараты своими противоспутниковыми ракетами, американские военные и их союзники окажутся без связи. В случае претворения в жизнь данного сценария оппоненты РФ лишатся даже теоретических шансов на успех в боевых маневрах на территории Восточной Европы.

Ранее сегодня сообщалось, что в другой своей публикации авторы Sohu рассказали об ответе России на провокацию Вашингтона и Анкары в Черном море.