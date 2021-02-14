Sohu: Россия ответила на провокацию США и Турции в Черном море отправкой стратегических бомбардировщиков

Аргументы Недели → Общество 13+

14 февраля 2021, 22:51 Источник: «ПолитРоссия»

Корабли, US Navy / globallookpress.com

Российская Федерация ответила на провокацию Соединенных Штатов и Турции в Черном море отправкой своих стратегических бомбардировщиков. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Ресурс Sohu информирует, что некоторое время назад два американских эсминца и пара турецких фрегатов провели в акватории Черного моря учения по отработке противовоздушной обороны и противолодочных маневров. Данные учения в процитированной публикации, переведенной «ПолитРоссией», названы провокацией против РФ.

Авторы Sohu пишут, что Москва ответила на действия Вашингтона и Анкары отправкой в район учений двух Ту-22М3. Если раньше РФ, реагируя на черноморские провокации Североатлантического альянса, обычно направляла в регион истребители либо корабли, то на этот раз были задействованы стратегические бомбардировщики. Последние способны нести ядерное оружие, напоминает Sohu.

Как сообщалось ранее сегодня, в другом своем материале журналисты китайского портала объяснили, почему США не решатся на военный конфликт с Россией.