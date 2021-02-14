Китайское издание Sohu рассказало, почему США не решатся на войну с Россией

Соединенные Штаты не решатся на войну с Российской Федерацией. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах китайской сетевой прессы, сообщают отечественные интернет-СМИ.
Издание Sohu отметило, что американцы боятся идти на прямой конфликт с РФ, так как на вооружении последней имеются сотни боеголовок, десятки стратегических бомбардировщиков и субмарин. Возможности, которыми наделены российские ракеты, позволяют им достигнуть территории США в течение считанных минут.
По мнению авторов Sohu, еще одним фактором, сдерживающим Вашингтон, является характер россиян. Эту страну неоднократно пытались завоевать лучшие стратеги своего времени, однако всякий раз терпели поражение, констатируется в материале китайского сайта, пересказанном порталом «ПолитРоссия».
Ранее в воскресенье тот же самый ресурс написал, что Москва может отомстить американской стороне за провокации и разведку у границ РФ.
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